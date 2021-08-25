إندونيسيا تعتمد استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لكورونا

الوكيل الاخباري- وافقت السلطات الإندونيسية على الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك V" بحسب ما ذكره صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF).



وجاء في بيان، "وافقت إندونيسيا على استخدام لقاح فيروس كورونا Sputnik V الروسي، وتم التسجيل كجزء من الاستخدام الطارئ، أصبحت إندونيسيا الدولة السبعين التي تم فيها استخدام لقاح سبوتنيك V".



وقال رئيس الصندوق "RDIF" كيريل دميترييف، إن إندونيسيا هي واحدة من أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في آسيا، وإدراج اللقاح سيوتنيك V في المحفظة الوطنية سيمكن كواحد من أكثر اللقاحات أمانا وفعالية في العالم لحماية صحة الإنسان،في محاربة الوباء في إندونيسيا".



من جهتها قالت إدارة الغذاء والأدوية الإندونيسية في بيان، "وافقت إدارة الغذاء والدواء الإندونيسية على لقاح جديد لفيروس كورونا هو "سبوتنيك-V".



وبحسب بيانات الصندوق يبلغ إجمالي عدد سكان جميع البلدان التي وافقت على استخدام اللقاح سبوتنيك V هو 4 مليارات شخص، وهو ما يمثل أكثر من 50 ٪ من سكان العالم.

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المصدر: روسيا اليوم