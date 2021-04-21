إيطاليا.. 364 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، 13844 إصابة و364 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13844، مقابل 8864 الاثنين و12074 الثلاثاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 3904899 حالة، بينها 475635 نشطة.



وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 364 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 316 حالة في بيانات الاثنين و390 الثلاثاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 117997 شخصا.



كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3311267 شخصا بعد رصد 20552 حالة شفاء جديدة.



وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر : روسيا اليوم