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السبت، 08-01-2022 12:42 م

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في كازاخستان بأكثر من الضعف

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الوكيل الإخباري-أفادت وزارة الصحة الكازاخية بارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بمقدار 1,4 مرة، مضيفة أنه تم تسجيل 1510 إصابات خلال آخر 24 ساعة.

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وقالت رئيسة لجنة الإشراف الصحي والوبائي للوزارة، إيجان" في بث قناة تلفزيونية : "خلال الأسبوع الأخير ارتفعت الإصابات بكورونا في البلاد بمقدر 1,4 مرة، وتم تسجيل 1510 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة".


وأضافت أن سبب تدهور الوضع الوبائي يعود بما في ذلك إلى انتشارك متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

 

روسيا اليوم

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