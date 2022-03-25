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الجمعة، 25-03-2022 11:06 ص

الأدوية الأوروبية توصي باستخدام عقار أسترازينيكا للوقاية من كورونا

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الوكيل الإخباري - أوصت وكالة الأدوية الأوروبية باستخدام عقار الأجسام المضادة إيفوشيلد الذي تنتجه شركة أسترازينيكا للوقاية من الإصابة بكوفيد-19، في وقت تواجه فيه المنطقة الأوروبية زيادة في حالات الإصابة وركودا في حصول البالغين على التطعيمات.

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وقالت الوكالة، إن العقار يتعين استخدامه للبالغين والمراهقين الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً ولم يتعرضوا لفيروس كورونا، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة.

 

ويمكن استخدام عقار كوفيد لشركة أسترازينيكا لحماية الأشخاص الذين يكون جهازهم المناعي أضعف من أن يستجيب للقاحات، مما يساعد على تخفيف عبء الجائحة عن أنظمة الرعاية الصحية.

 

ويحتوي عقار إيفوشيلد على أجسام مضادة مُصنَّعة في المختبر ومصممة للبقاء في الجسم لعدة أشهر لاحتواء الفيروس في حالة الإصابة به، بينما تعتمد اللقاحات على جهاز مناعي سليم لتطوير الأجسام المضادة المستهدفة وخلايا مكافحة العدوى.


وتشهد الإصابات ارتفاعاً حاداً في أوروبا مجدداً هذا الشهر، مع ركود معدل تطعيم البالغين ليزيد قليلاً عن 83 بالمئة. 

 

بترا

 




 

 


 

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