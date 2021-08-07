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السبت، 07-08-2021 06:53 م

الإصابات اليومية بكورونا في السعودية عند أدنى مستوى منذ الربيع

نم
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف مايو الماضي.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت أنها رصدت خلال اليوم الأخير 850 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقابل 954 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات في السعودية منذ 15 مايو الماضي.

 

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع تسع حالات وفاة، مقابل 14 وفاة أمس، فيما تماثل 975 مريضا للشفاء.

 

وسجلت في السعودية إجمالا منذ بداية الجائحة 532785 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 8320 حالة وفاة و514362 حالة شفاء و10103 حالات نشطة منها 1404 مرضى في حالة حرجة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 




 

 


 

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