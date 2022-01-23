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الأحد، 23-01-2022 11:53 ص

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتخطى الـ60 ألفا لأول مرة

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الوكيل الاخباري- بثالث قفزة غير مسبوقة على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ60 ألفا لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 63205 إصابات جديدة بالعدوى، مقابل 57212 إصابة أمس السبت، و49513 إصابة الجمعة.

وشهدت العاصمة موسكو وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ زيادة غير مسبوقة جديدة في حصيلة الإصابات بـ17528 حالة و9535 حالة على التوالي، (مقابل 16094 حالة و8451 حالة أمس ما كان أيضا قفزة غير مسبوقة).

ويأتي ذلك على خلفية التراجع الخفيف المستمر تدريجيا في مؤشر الوفيات جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، بتسجيل السلطات الصحية الروسية 679 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 681 وفاة أمس.

وتماثل 23045 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من الفيروس التاجي.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 11 مليونا و108191 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 326112 حالة وفاة و10 ملايين و23622 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 81.9 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 78 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ64.4%.

وتعد هذه الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور "أوميكرون" سريع العدوى من الفيروس التاجي.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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