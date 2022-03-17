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الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده ستتمسك باستراتيجية صفر إصابات كورونا

الخميس، 17-03-2022 09:14 م

الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده ستتمسك باستراتيجية صفر إصابات كورونا

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الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن بلاده ستتمسك باستراتيجيتها القائمة على صفر إصابات كوفيد-19، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي، في وقت يتفشى الوباء في الصين بشكل غير مسبوق منذ ظهوره.اضافة اعلان


وقال شي وفق ما نقلت عنه شبكة "سي سي تي في" الرسمية: "علينا دائما مواصلة منح أولوية للناس وحياتهم والتمسك بالدقة العلمية وسياسة صفر (كوفيد) الديناميكية، ووضع حد لتفشي الوباء في أقرب وقت ممكن".

وأكد خلال اجتماع لكبار القادة الصينيين أن على بلاده "رفع مستوى الوقاية والمكافحة الدقيقة علميا ومواصلة تحسين تدابير مكافحة الأمراض".

ودعا شي إلى "تعزيز قطاعات تكنولوجية رئيسية مثل التطعيم والفحوص السريعة وأبحاث تطوير الأدوية".

ولفت الرئيس الصيني إلى الحاجة لزيادة "توجيهات الوقاية والمكافحة" للمناطق الأكثر تأثرا، والسيطرة سريعا على المجموعات المحلية حيث يتفشى الوباء".

وشدد على الحاجة إلى تعزيز تدابير الوقاية في نقاط الدخول، مع ارتفاع عدد الإصابات في أوساط الأشخاص القادمين من الخارج.

وقبل ثلاثة أسابيع فقط، كانت الصين التي تعد من بين آخر الدول التي تمسكت بسياسة منع تسجيل حتى إصابة واحدة بالوباء، تسجل أقل من مئة إصابة يوميا، لكن الرقم بات يتجاوز الألف يوميا منذ أسبوع.

لكن المتحور "أوميكرون" سريع الانتقال بات يشكل تحديا لاستراتيجية صفر كوفيد، ما أدى إلى إغلاق مدن من بينها شنجن، فيما فرضت قيود مشددة.


 




 

 


 

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