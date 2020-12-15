الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار هام اليوم حول امتحانات طلبة الجامعات

اعلان هام من أمانة عمان للأردنيين

عمان .. القبض على سائقين قاما بحادثتي دهس وفرار

توضيح من الامانة حول العبارات الصندوقية بوسط البلد

تحذير أمني للأردنيين

إجراء حكومي جديد للتعامل مع كورونا

توضيح من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا

أسعار الذهب الثلاثاء 15/12/2020

وفيات الثلاثاء 15/12/2020

تفاصيل جديدة للهزة الأرضية في العقبة

الثلاثاء، 15-12-2020 11:42 ص

السعودية تعلن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين

640


الوكيل الاخباري - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن البدء في التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

اضافة اعلان

أكدت وزارة الصحة السعودية أن التسجيل للحصول على اللقاح يبدأ من اليوم، 15 ديسمبر/ كانون الأول، لجميع المواطنين والمقيمين، حسب وكالة الأنباء السعودية.


وسيكون التسجيل عن طريق تطبيق إلكتروني يدعى "صحتي".


وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح الذي سيتلقاه المواطنون والمقيمون آمن، ويعمل على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا.


وأضافت الوزارة أن خطتها للتطعيم تتكون من 3 مراحل، الأولى لمن هم فوق سن الـ65 وأصحاب المهن المعرضة للعدوى من المواطنين والمقيمين.


والمرحلة الثانية، لمن تتجاوز أعمارهم الـ50 سنة ومن لديهم أمراض مزمنة في هذا السن.


والمرحلة الثالثة لكل من يرغب في أخذ اللقاح، من المقيمين والمواطنين.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
e2D4A

8 وفيات و709 اصابات جديدة بكورونا في قطاع غزة

11202029165550177644656

الهند: 354 وفاة و22 ألف إصابة جديدة بكورونا

israel-vaccine

لماذا لم يحصل رئيس فايزر على لقاح كورونا الذي طورته شركته؟

1228293780

البرازيل: 433 وفاة و25 ألف إصابة بكورونا

202004mena_northeast_syria_coronavirus

تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كوفيد-19 في سوريا

3W22ZUXXWJHMLDWJR5CTA7XHNE

اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا ضمن حيوانات المنك في أمريكا

أخبار متعلقة
bloombergquint_2020-04_bd0cbb95-46ff-4ea1-8c71-980cec362dfe_19041_pti19_04_2020_000181b

سعودي يبتكر تقنية جديدة للكشف عن كورونا خلال دقائق

1709108

ترقب في السعودية لاعلان آلية التسجيل لأخذ لقاح كورونا

كورونا الصين مصدر

السعودية: 11 وفاة و187 إصابة جديدة بكورونا

8247cefd-29a5-4b80-a3dd-c5a9fd426537

السعودية توقع اتفاقيات مع الشركات المصنعة للقاح كورونا

كورونا-2-1-1200x675

السعودية تسجل 14 وفاة و190 إصابة بكورونا

5fcb8e6a42360451ea4b41fb

لأول مرة منذ أبريل.. أقل من 200 إصابة بكورونا في السعودية