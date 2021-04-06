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الثلاثاء، 06-04-2021 06:22 م

السعودية تمنع الاعتكاف وموائد الإفطار الجماعي في رمضان

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، منع الاعتكاف والإفطار والسحور الجماعي في المساجد خلال شهر رمضان المرتقب.
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يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان عبر حسابها على "تويتر".

وأفاد البيان بـ"تعليق الاعتكاف وموائد الإفطار والسحور في جميع الجوامع والمساجد، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد، لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة".

وأوضح البيان أن "جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع سيتم الإفادة عنه لاحقا"، دون تفاصيل أكثر.

 




 

 


 

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