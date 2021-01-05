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الثلاثاء، 05-01-2021 10:29 م

السعودية: يستحسن للراغب في أداء العمرة تلقي لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - أوضح وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، أنه يستحسن للراغب في أداء العمرة تلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أن العمرة «آمنة».
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وقال وزير الحج والعمرة بتصريحات لقناة «العربية» عقب تلقيه لقاح كورونا بجدة، إن من يأتي اسمه في اللقاح من خلال تطبيق «صحتي» ويرغب في أداء العمرة عليه أخذ اللقاح، مؤكدًا أن أداء العمرة يتم وسط إجراءات احترازية ضد كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار وزير الحج والعمرة، إلى أنه يتم تطبيق جميع الإجراءات مثل التباعد الاجتماعي، والتعقيم والكمامة، وتحديد للسن، مؤكدًا أن العمرة «آمنة».

 




 

 


 

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