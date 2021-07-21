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الأربعاء، 21-07-2021 09:13 ص

الصحة العالمية تحدد سبيل السيطرة على كورونا

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الوكيل الإخباري - قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن هدف منظمته الرئيسي في مجال مكافحة فيروس كورونا، هو تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022.

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "لا يوجد لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض الزهايمر، وكذلك ضد قائمة طويلة جدا من الأمراض. ولكن بالنسبة لفيروس كورونا ، تبدو كل الأمور بشكل مختلف.

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وبشّر رئيس منظمة الصحة العالمية العالم قائلا "يمكن أن يصبح هذا الوباء تحت سيطرتنا".

وشدد على أنه تتوفر كل الأمور الضرورية، لإنقاذ حياة البشر. وقال: "هدفنا هو تطعيم 70٪ من سكان كل دولة بحلول سبتمبر من العام المقبل. وهدفنا هو تحقيق التعافي العالمي. نحن نستطيع وضع نقطة النهاية لهذا الوباء. ولتحقيق هدف تطعيم 70٪ من السكان بحلول سبتمبر، سنحتاج إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات".

وأكد أنه لتحقيق ذلك، "يجب تنفيذ تدابير عاجلة. لكن تجري حاليا أزمة غير مسبوقة، وهي تتطلب اجراءات غير مسبوقة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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