الصين تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت الصين اليوم الأحد أن البر الرئيسي الصيني سجل 109 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 96 حالة محلية العدوى و13 وافدة.

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وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليومي إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني بلغ 88227 حالة حتى يوم السبت، بما في ذلك 1205 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج، 42 منهم في حالة خطيرة.



وخرج 82387 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني، بينما توفي 4635 مريضا بسبب المرض، وفقا للجنة.



الى ذلك ، طلبت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين، من المسافرين القادمين من الخارج الخضوع لرقابة صحية لمدة سبعة أيام إضافية بعد 21 يوما من المراقبة الطبية.



وأعلن هذا الطلب عقب الاجتماع الأخير للمجموعة القيادية للوقاية والسيطرة على المرض الذي عقد مؤخرا .

--(بترا)

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