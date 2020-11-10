الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح حول اتخاذ إجراءات جديدة تتبع الحظر الشامل

ولي العهد يهاتف وزير المياه للتعزية بوفاة والدته

توضيح حكومي حول حجز كمية من لقاح كورونا

توضيح حكومي حول تصويت أشخاص يرتدون زيا عسكريا

النسور يدلي بصوته في الانتخابات النيابية

تفقد حكومي لسير العملية الانتخابية - صور

العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة الشيخ اللالا والحاجة شردم

استثناء فئة جديدة من الحظر الشامل

وزير الخارجية يعزي بوفاة صائب عريقات

لماذا استذكر الأردنيون الشيخ اللالا بعد وفاته اليوم ؟




الثلاثاء، 10-11-2020 03:32 م

3577 إصابة جديدة بالفيروس

العراق يتجاوز حاجز النصف مليون إصابة بكورونا

عراق
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز العراق بذلك حاجز النصف مليون إصابة.

اضافة اعلان
 

وخلال ذات المدة، سجلت الوزارة 2432 حالة شفاء، حيث بلغ مجموع حالات الشفاء 434665 حالة.


وما زال العراق يتصدر البلدان العربية بعدد الإصابات بعد تسجيله 505310 إصابات.
وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا، 52 حالة وفاة، ليكون عدد الوفيات الإجمالي 11438 وفاة.


المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مصر

وزارة الزراعة المصرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا

1-1369040

ألمانيا تتوقع إتمام صفقة شراء لقاح كورونا بين الاتحاد الأوروبي

ط

كورونا عالميا .. عدد الإصابات يتجاوز 50 مليونًا

سود

السودان.. إصابة وزير الصحة المكلف بكورونا

مصر

مصر : حصة مؤكدة عند إنتاج لقاح ضد كورونا

52988016_101

شاهد .. التصور الأكثر دقة وحداثة لفيروس كورونا

أخبار متعلقة
امارا

3 وفيات جديدة بكورونا في الإمارات

5e6cb44c4236045ae529e5ff

العراق: 53 وفاة و4510 إصابات بكورونا

كورونا-قايروس-1-1

العراق: 52 وفاة و3667 اصابة بكورونا

الصين-تواجه-خطر-موجة-جديدة-لتفشي-فيروس-كورونا

العراق يسجل 63 وفاة و4044 اصابة بفيروس كورونا

1044407436_0_0_2997_1622_1000x541_80_0_0_6dba31a6e63b200aff1e0e998b0e070c

العراق: 56 وفاة و3110 إصابات بكورونا

640

العراق: 62 وفاة و2206 إصابات جديدة بكورونا