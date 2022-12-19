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الإثنين، 19-12-2022 12:12 م

القصر الملكي في تايلاند يعلن إصابة الملك والملكة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلن القصر الملكي في تايلاند، يوم السبت، إصابة الملك ماها فاجيرالونغكورن (70 عاما) والملكة سوثيدا (44 عاما) بكورونا، مشيرا إلى أنه لم تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة حتى الآن.

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ووصف الأطباء العلاج للملك والملكة وطالبوهما بالامتناع عن أداء واجباتهما لفترة، حسبما أفاد مكتب البيت الملكي في بيان.


وفي وقت سابق يومي الجمعة والخميس، زار الزوجان الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول في مستشفى شولالونغكورن في بانكوك، حيث تم إدخالها المستشفى بعد أن فقدت الوعي بسبب مشكلة في القلب يوم الأربعاء.


وارتفع عدد الإصابات التي تنتشر عن طريق المتحورات الفرعية السائدة في بانكوك والوجهات السياحية في تايلاند بعد أن خففت البلاد القيود التي كانت سارية منذ عام 2020، وفقا لإدارة مكافحة الأمراض.


وتظهر السجلات أن 82٪ من السكان، أو ما لا يقل عن 57 مليون شخص، قد تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل، ومن بين هؤلاء تلقى 53.5 مليون شخص تلقوا جرعة ثانية، وتلقى 32.5 مليون شخص جرعة ثالثة.

 

 

روسيا اليوم 

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