الكشف عن العلاقة بين الإصابة بفيروس كورونا وتساقط الشعر

الوكيل الاخباري - يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في تساقط شعر فروة الرأس والوجه، وأوضح عالم الشعر "غيورجي أبراموف" لماذا يحدث هذا وكيفية التعامل مع هذه المشكلة.

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لم يتم بعد فهم تأثير فيروس كورونا على جسم الإنسان بشكل كامل، من المرجح أنه مرتبط بتساقط الشعر بشكل غير مباشر وليس بشكل مباشر، يعتقد الدكتور غيورجي أبراموف أن الأمر يكمن في التوتر، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالوباء.



وقال الطبيب: "اليوم ثبت بنسبة 100% أن الصلع هو عملية مناعة ذاتية تمامًا، أي أن الجهاز المناعي يهاجم الشعر، وفي كثير من الأحيان، تحدث هذه العملية بسبب الإجهاد، فالجائحة تؤثر على البعض بشدة".



في الوقت نفسه، قال الطبيب إنه يمكن إيقاف تساقط الشعر بسبب فيروس كورونا إذا لجأت إلى الطبيب المناسب في الوقت المناسب.



وأضاف: "خلاصة القول هي أنه إذا بدأت عملية في الجسم عندما تكون المناعة ضد صاحبها، فعندئذ اليوم بسبب عمليات المناعة الذاتية هذه، هناك أكثر من مئة تشخيص ومرض، تهاجم المناعة الغدة الدرقية والمفاصل والشعر والكثير من الأعضاء. إذا بدأت لحية الرجل تتساقط أو الشعر على رأسه، فلا ينبغي على المرء أن يذهب فقط إلى طبيب الأمراض الجلدية والتريكولوجيا، ولكن أيضًا إلى أخصائي المناعة".

سبوتنيك

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