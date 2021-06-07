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الإثنين، 07-06-2021 12:30 م

الكونغو تقر استخدام لقاح 'سبوتنيك لايت' ضد كورونا

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الوكيل الإخباري- أفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بأن وزارة الصحة الروسية في جمهورية الكونغو سجلت لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة لاستخدامه للتطعيم ضد فيروس كورونا في أراضيها.

وقال المدير العام للصندوق، كيريل دميترييف: "بفضل تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" ستزيد الكونغو من قائمة لقاحاتها المضادة لكورونا المتوفرة لديها. وقد تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" سابقا في هذا البلد. ونرحب بقرار وزارة الصحة الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الذي سيتيح لجمهورية الكونغو الوصول إلى لقاح روسي آمن وفعال آخر وبأسعار معقولة".

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ويعد لقاح "سبوتنيك لايت" أول مكون للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا وتبلغ فعاليته 79,4% ابتداء من اليوم الـ 28 من يوم تلقيه.

 

وكانت وزارة صحة جمهورية الكونغو قد وافقت في مارس الماضي على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في أراضيها.

 

المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

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