المانيا: زيادة غير مسبوقة بإصابات كورونا الأسبوعية

الوكيل الاخباري- أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، زيادة غير مسبوقة في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

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وبين المعهد أن هذا المعدل، عبارة عن عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، والذي بلغ حاليا 772.7 إصابة مقابل 497.1 إصابة قبل أسبوع واحد، و 289.9 إصابة قبل شهر واحد.



واكد المعهد، ان البلاد سجلت 135 ألفا و461 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 78 ألفا و22 حالة يوم السبت الماضي، كما بلغ عدد الوفيات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 179 حالة، مقابل 235 حالة قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ إجمالي عدد الاصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 8 ملايين و596 ألفا و7 حالات، وبلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 116 ألفا و 664 شخصا.

المصدر: بترا