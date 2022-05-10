المصنع الوحيد للقاح كوفيد-19 مهدد بوقف الإنتاج في إفريقيا

الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي للشركة الوحيدة في القارة الأفريقية التي تصنّع جرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا، في تصريحات لبي بي سي، إن المنظمات العالمية التي تشتري اللقاحات للبلدان الفقيرة "بحاجة إلى التعجيل" وطلب الجرعات من الشركة من أجل إنقاذ خط إنتاجها.

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ويأتي ذلك بعد تحذيرات التي أطلقتها شركة آسبن فارماكير، بأنه قد يتعين عليها إيقاف الإنتاج في مصنعها في جنوب إفريقيا بعد تضررها من انخفاض الطلب.



وحصل أقل من واحد من كل ستة أفارقة على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، مع تردد كثير منهم في تلقي اللقاح.



وحثت أعلى هيئة صحية في القارة، الهيئات الدولية التي تشتري اللقاحات للقارة الإفريقية، على تقديم طلبات مع آسبن.

BBC