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السبت، 07-08-2021 07:27 م

الوفيات اليومية بكورونا فوق الـ100 لأول مرة منذ مارس في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - لأول مرة منذ نحو خمسة أشهر، تخطت حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في بريطانيا عتبة الـ100 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 103 وفيات جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19"، مقابل 92 وفاة أمس، ما يمثل أكبر حصيلة وفيات يومية منذ 13 مارس الماضي.


ورصدت السلطات الصحية البريطانية خلال اليوم الأخير 28612 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 31808 إصابات في اليوم السابق.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة ستة ملايين و42252 إصابة مؤكدة، منها 130281 حالة وفاة.
وأجري في البلاد خلال اليوم الأخير أكثر من 825 ألف فحص لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".


وتلقى قرابة 47 مليون شخص في بريطانيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 39 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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