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السبت، 22-05-2021 11:40 ص

بأدنى حصيلة منذ أسبوعين.. روسيا تسجل 8.7 ألف إصابة بكورونا

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الوكيل الإخباري- تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا إلى زهاء 8.7 ألف إصابة، ما يمثل أدنى مستوى لها منذ أسبوعين.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيلها 8709 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8937 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة يومية منذ السادس من مايو.

وأشارت الغرفة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (2653 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 386 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 389 وفاة أمس)، فيما تماثل 9345 مريضا للشفاء.

وسجل في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و992554 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 118125 حالة وفاة و263964 حالة شفاء وأربعة ملايين و610465 حالة نشطة.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 135.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 334 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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