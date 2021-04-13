الثلاثاء 13-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إجراء حكومي جديد للتعامل مع كورونا

عضو في لجنة الاوبئة يدعو لتشديد الاجراءات بالاردن

وزير الاوقاف يوضح حول صلاة الجمعة بالمساجد

انخفاض نسبة فحوصات كورونا الإيجابية في الأردن

تمديد فترة تقديم الاختبارات عبر درسك حتى 9 مساء

الملك يعزي الأمير تشارلز بوفاة الأمير فيليب

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني

سوريا : سعر جديد لدولار الحوالات

الدكتور نذير عبيدات يوجه رسالة للاردنيين

انخفاض إصابات كورونا في الاردن اليوم

الثلاثاء، 13-04-2021 12:54 م

باحثون: كوب من الزبادي قد يساعد في علاج كورونا

121-131910-benefits-yogurt-hair-ways-to-2


الوكيل الاخباري - توصل بحث علمي جديد إلى أن تناول كوب من الزبادي يساعد في علاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن باحثين من جامعة بن غوريون نجحوا في تحديد جزئيات في زبادي الكفير (لبن متخمر) فعالة في علاج حالات التهاب عديدة.

 

وأوضح الباحثون أن من بين حالات الالتهاب التي يعالجها الزبادي "عواصف السيتوكين" التي يسببها "كوفيد 19".


وتنتج التهابات "عواصف السيتوكين"، عن تزايد نشاط الخلايا المناعية بشكل بالغ حتى يخرج الجهاز المناعي عن السيطرة ويهاجم نفسه، ويعتقد أنها السبب الرئيسي وراء وفاة المصابين بكورونا.


و"الكفير" هو مشروب مخمر يصنع بخلط لبن الأبقار أو الماعز مع مزيج من الكائنات الحية الدقيقة مثل الخميرة والبكتيريا.


وبحسب الصحيفة، فإن البحث أجراه طالب الدكتوراة أوريت مالكا، والبروفيسور راز جيلينك نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث والتنمية.  


ونقلت الصحيفة عن جيلينك أن مالكا لاحظ قبل عدة سنوات من انتشار جائحة كورونا، أن الزبادي له تأثير علاجي وبدأ في دراسته معمليا.


وحدد جيلينك مالكا، جزيئات في الزبادي لها خصائص فعالة مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المانيا

ألمانيا تقر تشديد قانون مكافحة كورونا

نت

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

GuAv6zLACpveS7huVvHEa7DxpKmyo99yTZwslpi3

غزة: 8 وفيات و1292 اصابة جديدة بفيروس كورونا

53239596_403

علماء يكشفون تفاصيل جديدة بشأن أعراض السلالة البريطانية من فيروس كورونا

صحيفة-النظام-الصحي-في-بريطانيا-على-وشك-الانهيار

بريطانيا: نوفر جرعة أولى من لقاحات كورونا لكل من تتجاوز أعمارهم 50 عاما

60755a3f4c59b77d2c2d875f

فاوتشي: أمريكا لن تستخدم حاليا لقاح أسترازينيكا

أخبار متعلقة
8

تركيا: قيود جديدة لمواجهة كورونا

ما-بعد-كورونا-مستقبل-النظم-الصحية-ـ-الفرص-والتهديدات-780x470

بريطانيا: 5089 إصابة و 64 وفاة بكورونا

بدء-إغلاق-عام-جديد-في-لبنان-لمواجهة-كورونا

المغرب: تمديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

1047807664_0_79_1280_772_1000x541_80_0_0_02e893c41e363bf4ac86971475700216

الحكومة الكويتية تقرّ مشروع قانون تمويل ودعم المتضررين من كورونا

1048263625_0_386_3072_2048_1000x541_80_0_0_4abfd956d155b2bffc688305d604ec27

أمريكا: لن نصدّر اللقاح قبل تطعيم مواطنينا بالكامل

قطر-كورونا-77634

الجامعة العربية: مكافحة كورونا تتطلب التوزيع العادل للقاحات