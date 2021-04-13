باحثون: كوب من الزبادي قد يساعد في علاج كورونا

الوكيل الاخباري - توصل بحث علمي جديد إلى أن تناول كوب من الزبادي يساعد في علاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن باحثين من جامعة بن غوريون نجحوا في تحديد جزئيات في زبادي الكفير (لبن متخمر) فعالة في علاج حالات التهاب عديدة.

وأوضح الباحثون أن من بين حالات الالتهاب التي يعالجها الزبادي "عواصف السيتوكين" التي يسببها "كوفيد 19".



وتنتج التهابات "عواصف السيتوكين"، عن تزايد نشاط الخلايا المناعية بشكل بالغ حتى يخرج الجهاز المناعي عن السيطرة ويهاجم نفسه، ويعتقد أنها السبب الرئيسي وراء وفاة المصابين بكورونا.



و"الكفير" هو مشروب مخمر يصنع بخلط لبن الأبقار أو الماعز مع مزيج من الكائنات الحية الدقيقة مثل الخميرة والبكتيريا.



وبحسب الصحيفة، فإن البحث أجراه طالب الدكتوراة أوريت مالكا، والبروفيسور راز جيلينك نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث والتنمية.



ونقلت الصحيفة عن جيلينك أن مالكا لاحظ قبل عدة سنوات من انتشار جائحة كورونا، أن الزبادي له تأثير علاجي وبدأ في دراسته معمليا.



وحدد جيلينك مالكا، جزيئات في الزبادي لها خصائص فعالة مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

سبوتنيك