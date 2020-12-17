بالفيديو.. ردة فعل أول مواطنة سعودية تلقت لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - نشر موقع أخبار السعودية على "تويتر" مقطع فيديو يظهر ردة فعل أول مواطنة في المملكة العربية السعودية بعد تلقيها لقاحا ضد فيروس كورونا.
وانطلقت اليوم الخميس المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض. وقد دشن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة الحملة بتلقيه أول جرعة من اللقاح.
وكانت سلطات الصحة السعودية قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد-19 من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.
شاهد..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 17, 2020
ردة فعل أول مواطنة تلقت تطعيم ضد كورونا .
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