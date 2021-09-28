بايدن : الولايات المتحدة ستتبرع بمليار جرعة من لقاحات كورونا للدول المحتاجة

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمة ليل الثلاثاء خلال تلقيه الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، أن الولايات المتحدة ستتبرع بمليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول المحتاجة، بحسب واشنطن بوست .

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وأضاف أن "هزيمة الجائحة تتطلب من الجميع تلقي اللقاح، مؤكدا أن الأشخاص الذين تلقوا جرعات من لقاحي موديرنا أو جونسون آند جونسون، يمكنهم الحصول على جرعات معززة أيضا.



وأصدرت السلطات الصحية الأمريكية توصيات بتقديم جرعات معززة لثلاث فئات من الأشخاص، الذين يبلغون 65 عاما وما فوق والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما ويعانون أمراضا أو حالات مرضية مثل السكري أو السمنة، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب عملهم أو مكان إقامتهم .

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