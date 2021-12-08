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الأربعاء، 08-12-2021 12:01 م

تحذير .. عارض غير عادي لمتحور أوميكرون لدى الأطفال !

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الوكيل الإخباري-تحدث الطبيب البريطاني، ديفيد لويد عن أعراض غير عادية لفيروس كورونا، تتجلى لدى الأطفال المصابين بمتحور " أوميكرون" لفيروس كورونا.

وقال الأخصائي البريطاني في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية إن ما يصل إلى 15٪ من الأطفال المرضى الذين يعانون من متحور "أوميكرون" يصيبهم طفح جلدي، وهو طفح جلدي غير عادي.

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وقال:" يتطلع الأطباء تدريجيا إلى المزيد والمزيد من المعلومات عن هذه السلالة من فيروس كورونا. ودعونا نأمل ألا يكون هذا المتحور مميتا مثل "دلتا" وأن نتمكن من التعامل معه".


يذكر أن رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية، آنا بوبوفا، كانت قد صرحت في وقت سابق أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا أكثر عدوى من متحورات أخرى. 


فيما قال عالم الفيروسات الروسي، ألكسندر سيمينوف، إن متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي بصورة أسرع بمقدار 3 أضعاف، مقارنة بمتغيرات أخرى للفيروس التاجي.

 

روسيا اليوم

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