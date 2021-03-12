ترقب وصول لقاحات ضد كورونا إلى المملكة

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات، الجمعة، إن الأردن الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتسلم لقاحات واقية من الفيروس عن طريق مرفق كوفاكس.

وبين وزير الصحة، أنه ستصل مساء الجمعة 144 ألف جرعة من اللقاحات الواقية من الفيروس عبر مرفق كوفاكس.

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وفي 2 آذار/مارس، تحدث عبيدات عن وصول 194 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" خلال الشهر الحالي عبر مرفق كوفاكس.



وأعلن مرفق كوفاكس في الثاني من آذار/مارس، عن توزيع الدفعة الأولى من اللقاحات، مشيرا إلى أن حصة الأردن تشمل 436800 جرعة من لقاح أسترازينيكا، على أن تصل ضمن الفترة الممتدة من فبراير/شباط وحتى أيار/مايو.

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