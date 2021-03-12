السبت 13-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أسترازينيكا: اللقاح آمن ولا دليل على أنه يزيد مخاطر تجلط الدم

وصول 144 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

22 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

ترقب وصول لقاحات ضد كورونا إلى المملكة

المملكة على موعد مع منخفضات خماسينية

173 مخالفا لتعليمات الحظر الشامل في عمان

غرفة تجارة عمان تنفي اختراق قاعدة بياناتها

وعي المواطن والتزامه خطوة لعودة الحياة إلى طبيعتها

وزير الإعلام لـ الوكيل : صلاتا العشاء والفجر في المنزل

وزير الإعلام لـ الوكيل : صلاتا العشاء والفجر في المنزل

الجمعة، 12-03-2021 11:04 م

144 ألف جرعة

ترقب وصول لقاحات ضد كورونا إلى المملكة

320211122442132695959


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات، الجمعة، إن الأردن الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتسلم لقاحات واقية من الفيروس عن طريق مرفق كوفاكس.
وبين وزير الصحة، أنه ستصل مساء الجمعة 144 ألف جرعة من اللقاحات الواقية من الفيروس عبر مرفق كوفاكس.

اضافة اعلان

وفي 2 آذار/مارس، تحدث عبيدات عن وصول 194 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" خلال الشهر الحالي عبر مرفق كوفاكس.


وأعلن مرفق كوفاكس في الثاني من آذار/مارس، عن توزيع الدفعة الأولى من اللقاحات، مشيرا إلى أن حصة الأردن تشمل 436800 جرعة من لقاح أسترازينيكا، على أن تصل ضمن الفترة الممتدة من فبراير/شباط وحتى أيار/مايو.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
604bd96d4236042eb6446451

مصر.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلي متأثرا بمضاعفات كورونا

e012b98f-d460-4c3c-8e48-f27a8ac22341

22 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

604bca164236047bc030f9cd

البرازيل تعلن الاتفاق مع روسيا على توريد لقاح سبوتنيك V

22021219226256288895

تركيا .. 66 وفاة جديدة بكورونا

92020535443121872015

الصحة العالمية تحاول تبديد القلق المحيط بلقاح أسترازينيكا

الت

إيطاليا.. 380 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
1120202495337643145352

بريطانيا تؤكد أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال

gVTW2

بعد جلطات دموية.. إيطاليا والنرويج والدنمارك تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

WhatsApp Image 2021-03-03 at 4.10.07 PM

كورونا.. الأردن بالمرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

بريطانيا تعتزم إغلاق مزيد من المستشفيات الخاصة بمرضى كورونا

فيروس-كورونا-1

الصحة الايطالية :54 بالمئة من اصابات كورونا ترتبط بالسلالة الانجليزية

1

جيبوتي تتسلم الشحنة الأولى من لقاحات كورونا