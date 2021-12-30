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الخميس، 30-12-2021 03:12 م

تركيا تبدأ باستخدام لقاحها المحلي للوقاية من كورونا

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الوكيل الإخباري-بدأت تركيا، اليوم الخميس، استخدام لقاحها المحلي للوقاية من فيروس كورونا "توركوفاك" بالمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

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وأعطت تركيا بالفعل لسكانها أكثر من 130 مليون جرعة من لقاحي سينوفاك وفايزر-بيونتيك. كما بدأت في منح الجرعات المعززة.


وحصل لقاح توركوفاك على تصريح بالاستخدام في الحالات الطارئة من السلطات التركية في الأسبوع الماضي، بعد أن تأجل إطلاقه لشهور.


وتشهد تركيا زيادة سريعة في الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.


وقفزت الإصابات اليومية لأكثر من 30 ألف إصابة هذا الأسبوع لأول مرة منذ أكتوبر.


وزادت الإصابات الجديدة بنسبة 30 بالمئة يوم الاثنين، وقفز العدد لأكثر من 36 ألفا أمس الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية منذ 29 أبريل.


وقال الرئيس رجب طيب أردوغان مرارا إن حكومته ستوفر "توركوفاك" في أنحاء العالم، لكن أنقرة لم تنشر حتى الآن معلومات مفصلة حول مدى فاعلية اللقاح أو نتائج التجارب السريرية.

 

روسيا اليوم

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