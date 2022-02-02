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الأربعاء، 02-02-2022 11:16 ص

حقيقة اكتشاف طفرات ومتحورات جديدة من كورونا في مصر

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الوكيل الاخباري- كشفت اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، حقيقة اكتشاف طفرات جديدة ومتحورات من فيروس كورونا في البلاد، غير المعلن عنها.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أوضح أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا: "لم يتم اكتشاف أي طفرات جديدة خطرة، أو متحورات جديدة لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، بعد الكشف عن سلالة "أوميكرون"، والوضع الحالي مستقر، ولم يعلن رسميا عن أي تطورات وبائية"، حيث أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا أنباء غير موثقة أو مستندة إلى أي جهة ذات صلة، عن ظهور طفرات وسلالات جديدة لفيروس كورونا.

وأشار حاتم إلى أن "المعامل والمراكز البحثية التابعة لوزارتي التعليم العالي والصحة، تتابع عن كثب وتترصد فيروس كورونا، لمتابعة أي نشاط للفيروس واكتشافه"، لافتا إلى أن "غالبية الإصابات بفيروس كورونا في مصر حاليا من سلالة أوميكرون".

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية أن "نسب الإشغالات بمستشفيات العزل خلال الفترة الحالية، ارتفعت بنسب بسيطة في مختلف الأماكن المخصصة، وأن هناك استعدادات مكثفة لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بالحالة الوبائية بمختلف القطاعات، وأنه لا توجد أي أزمات أو مشكلات في هذا الشأن".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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