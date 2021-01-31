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الأحد، 31-01-2021 10:31 ص

خبراء الصحة العالمية يفحصون أكبر سوق في ووهان

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الوكيل الاخباري - فحص خبراء الصحة العالمية، الذين يدرسون منشأ جائحة فيروس كورونا، اليوم الأحد، أكبر سوق توزيع أغذية في ووهان الصينية.

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وشوهد أعضاء الفريق وهم يسيرون في أقسام من سوق بايشاتشجو برفقة مجموعة كبيرة من المسؤولين والممثلين الصينيين، بحسب ما نقلته وكالة "أ بي".


ومن المتوقع أن يزور الفريق سوق هوانان الذي يعتبر بؤرة فيروس كورونا، وهو سوق يبيع المنتجات البحرية بالجملة، في وقت لاحق من اليوم الأحد، وفقا لوكالة "رويترز".


وزار خبراء الصحة العالمية، من ذوي الخبرة في الطب البيطري وعلم الفيروسات وسلامة الأغذية وعلم الأوبئة، حتى الآن مستشفيين في مركز تفشي المرض، وهما مستشفى ووهان جينينتان ومستشفى هوبى للطب الصيني والغربي.


كما حضروا، يوم أمس السبت، معرضًا متحفيًا مخصصًا لتاريخ فيروس كورونا المستجد.


وقالت منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف على موقع تويتر يوم الخميس الماضي، إن الفريق يعتزم زيارة مستشفيات وأسواق مثل سوق هوانان للمأكولات البحرية المرتبط بالعديد من حالات الإصابة الأولى. كما يدخل معهد ووهان لعلم الفيروسات والمختبرات ومركز ووهان للسيطرة على الأمراض في قائمة الزيارات.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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