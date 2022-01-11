الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 06:43 ص

خبر سار من فايزر حول متحور أوميكرون

فايزر


الوكيل الإخباري - في إعلان قد يضع حداً للانتشار المتسارع لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، كشفت شركة فايزر عن إنتاج لقاح يستهدف السلالة المتحورة بحلول مارس/آذار المقبل.

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وذكر الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا أمس الاثنين، أن ثمة حاجة للقاح، وأن شركته يمكنها إنتاج واحد من هذا القبيل، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".


كما أضاف أن فايزر وشريكتها بيونتيك تعملان على كل من نسخة لقاح تستهدف أوميكرون وعلى أخرى تشمل كلا من اللقاح السابق وآخر مقاوماً للسلالة السريعة الانتشار.


لقاح سنوي
وقال بورلا، متحدثاً في مؤتمر الرعاية الصحية السنوي الذي ينظمه جيه.بي مورغان والذي ينعقد عبر الإنترنت هذا العام، "أعتقد أن هذا هو الاحتمال الأرجح. نعمل على أشياء كثيرة بينما نتحدث".


وأضاف أن لقاحات كوفيد-19 قد ينتهي بها الحال لأن تصبح سنوية بالنسبة لمعظم الناس وإن بعض المجموعات الأكثر عرضة للخطر قد تكون مؤهلة للحصول عليها دوريا خلال فترة زمنية تقل عن العام.


يشار إلى أن تزامناً مع زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 والتي تُعزى إلى السلالة أوميكرون، وجدت بعض الدول نفسها مضطرة لبحث إعطاء جرعة معززة أخرى وإن كانت الدلائل تشير إلى صعوبة الأمر.


كذلك، أفاد بأن فايزر قد تتقدم للحصول على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية على لقاح مسجل وقد تطرحه في وقت قريب ربما مارس المقبل.

 

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