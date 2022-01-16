الأحد 16-01-2022
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الأحد، 16-01-2022 09:38 ص

روسيا.. بدء تجارب سريرية لعقار ضد كورونا

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الوكيل الاخباري- قال ألكسندر غينسبورغ رئيس مركز "غاماليا" إنه بدأت في هذه المؤسسة العلمية التجارب السريرية على دواء لعلاج المصابين بكوفيد-19، وهو يعتمد في تركيبه على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

وذكر غينسبورغ، أن هذه التجارب السريرية ستستغرق 3-4 أشهر.

وأضاف العالم الروسي المعروف: "آمل أن نرى هذا الدواء في النصف الثاني من الربيع المقبل".

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وتابع غينسبورغ القول: "ومن المعروف، أن هذا الدواء فعال فعلا في العقاقير الغربية الشبيهة".

في وقت سابق، قال دميتري شيبلياكوف أحد مصممي لقاح "سبوتنيك V"، إن الدواء المضاد لكوفيد-19، الذي يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، أظهر إمكانات عالية في مرحلة الدراسات قبل السريرية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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