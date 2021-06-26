روسيا تبدأ استخدام لقاح 'سبوتنيك لايت' المضاد لكورونا

الوكيل الإخباري- أفاد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، بأنه بدأ اليوم في روسيا الاستخدام المدني لأول دفعات من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا.



وقال أثناء زيارته إلى مستشفى بمدينة، بيلغورود الروسية، "اكتملت أمس مرحلة التحكم وبدأ الاستخدام المدني لأول دفعات من لقاح "سبوتنيك لايت". ونخطط لأن يتم بحلول نهاية الشهر الجاري توزيع نحو 2,5 مليون جرعة".

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وأضاف موراشكو، أن لقاح "سبوتنيك لايت" مخصص للناس الذين كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا في الماضي، وكذلك للأشخاص المطعمين سابقا.



وأشار إلى أن المدن الكبيرة تشهد زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وتابع "لذلك من الضروري تسريع وتائر التطعيم. بالطبع من الأفضل أن يفهم الناس أنه كلما أسرعنا في القيام بالتطعيم ضد كورونا، كان ذلك أفضل، لأننا نرى أن هناك زيادة بمعدل الإصابات في المدن الكبيرة، لا سيما من الضروري عمل ذلك أثناء التخطيط للإجازة الصيفية".

المصدر: روسيا اليوم