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الأربعاء، 18-08-2021 01:54 م

روسيا.. تراجع طفيف في حصيلة الوفيات والإصابات اليومية بكورونا

روسيا


الوكيل الإخباري - تراجعت حصيلة الوفيات والإصابات اليومية بكورونا في روسيا إلى 799 حالة و 20914 حالة تواليا خلال آخر 24 ساعة مقابل 20958 إصابة و805 وفيات في اليوم السابق.

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وتماثل 20713 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 18407 أشخاص أمس.


وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا سجلت إجمالا منذ بداية الجائحة 6 ملايين و663473 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 172909 حالة وفاة و5 ملايين و939037 حالة شفاء.


ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية إلى مدينة سان بطرسبورغ حيث سجلت السلطات الصحية المحلية 1636 إصابة جديدة في اليوم الأخير مقابل 1156 إصابة في اليوم السابق.


وشهدت حصيلة الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو تراجعا إلى 1590 حالة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 2006 إصابة يوم أمس.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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