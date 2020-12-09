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الأربعاء، 09-12-2020 01:22 م

روسيا ترسل وثائق حول لقاح كورونا إلى منظمة الصحة العالمية

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرة هيئة حماية المستهلك، آنا بوبوفا، أن روسيا أرسلت وثائق حول لقاح كورونا إلى منظمة الصحة العالمية .

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موسكو - سبوتنيك : قالت مديرة هيئة حماية المستهلك، آنا بوبوفا:
" في 8 كانون الأول/ديسمبر أرسلت روسيا وثائق حول لقاح ابي فاك كورونا "EpiVacCorona" إلى منظمة الصحة العالمية".


الجدير بالذكر أنه في وقت سابق صرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، ميلتا فينوفيتش، بأن روسيا تقدمت بطلب لمنظمة الصحة العالمية للحصول على شهادة تسجيل لقاح "سبوتنيك - V" ضد فيروس كورونا.
وقالت فينوفيتش :


"منظمة الصحة العالمية لم تتحدث حتى الآن ولم تعلن عن أي لقاح لأن اللقاحات تخضع لنظام تقييم ... وهذا هو عمليا من شروط التسجيل التي يتم إجراؤها في حالة حدوث وباء. يجب أن تخضع جميع اللقاحات لمثل هذه الشروط للتسجيل، أولاً وقبل كل شيء، في بلدهم وفي روسيا حدث ذلك ... والآن نعلم أن لقاح "سبوتنيك - V" قد تقدم للحصول على شهادة التسجيل من جنيف حيث يقع المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية".


وردا على سؤال حول نوع اللقاح الذي تعتزم التلقح به، قالت فينوفيتش: "الذي سيكون متاحًا في البلد الذي أنا فيه. إذا كنت في روسيا، فسأتلقح هنا. إذا كنت في المنزل في صربيا، فسأتلقح باللقاح الذي سيكون هناك. أنا دائما أتلقح باللقاح حيث أكون".

وأكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس الماضي، بأنها ستضيف اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" إلى قائمة اللقاحات الموصى بها للاستخدام في حالات الطوارئ، إذا كان اللقاح يفي بالمعايير اللازمة.

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية لم توص إلى الآن باستخدام أي لقاح ضد "كوفيد-19" وهي بتواصل مستمر مع المراكز المصنعة للقاحات.


وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد 19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.


وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك - V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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