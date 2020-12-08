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الثلاثاء، 08-12-2020 11:08 ص

باكستان تتفاوض مع الصين وروسيا للحصول على لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - تتفاوض السلطات الصحية الباكستانية مع كل من روسيا والصين، من ضمن دول أخرى، من أجل توفير لقاح كورونا للباكستانيين بين شهري يناير ومارس من العام المقبل.

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وقال فيصل سلطان المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة "نحن نجري مباحثات مع الصين وروسيا وعدد آخر من البلدان للحصول على لقاح "كوفيد 19" بعدما قلصنا قائمتنا للقاحات الأولى".


وأضاف أن "اللقاح سيكون متوفرا في باكستان تقريبا بين يناير ومارس من العام المقبل، وسوف نلقح عمال الصحة والمسنين في المرحلة الأولى". غير أن فيصل سلطان أوضح أن "لا شيء محسوما حتى الآن" وأنه يتعين على السلطات الباكستانية الاعتماد على أكثر من مصدر للحصول على اللقاحات، و"لن نأتي باللقاح إلا بعد تأكد فعاليته وسلامته".

 

 

 

 


 المصدر : روسيا اليوم




 




 

 


 

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