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الإثنين، 30-08-2021 12:42 م

روسيا تسجل أدنى عدد لإصابات كورونا اليومية منذ 23 يونيو

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين تسجيل 18325 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أدنى مؤشر منذ 23 يونيو الماضي.

كما تم رصد 792 حالة وفاة جديدة اليوم مقابل 797 أمس، ليصبح إجمالي الوفيات 182429 حالة من أصل 6 ملايين و901152 إصابة سجلت في البلاد منذ بداية تفشي الوباء، حسب بيانات مركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز في تحديثه اليومي، أن 14180 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع حصيلة المتعافين إلى 6 ملايين و162430 شخصا.

وشهدت العاصمة موسكو 1424 إصابة جديدة اليوم مقابل 1444 أمس، بينما انخفض عدد الوفيات اليومية إلى 50، في أقل حصيلة منذ 5 أبريل الماضي.

وعاد معدل الإصابات اليومية في مقاطعة موسكو للتراجع بتسجيل 858 حالة اليوم، وذلك بعد 3 أيام من الارتفاع، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 19 بعدما كان 19 أمس.

ورصدت مدينة بطرسبورغ انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات اليومية، حيث هبطت من 1318 أمس إلى 549 اليوم، مع 35 حالة وفاة جديدة مقابل 38 أمس.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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