الأربعاء 26-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الحواتمة يبحث تعزيز التعاون مع الصين

افتتاح إدارة فرع الضمان الاجتماعي في الجويدة

وزير التربية : مساق جديد بالمدارس

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

الصحة لـ الوكيل : يجدر التأكد من إمكانية تلقي الجرعة الثانية في البلد المستضيف

ترجيح السماح بتقديم الأراجيل في الكافيهات الشهر القادم

التعليم العالي: لا قرار بعد بشأن دوام الفصل الصيفي

دعوة المزارعين لتوريد القمح والشعير للصوامع

إرجاء البت في قضية تهجير عائلات بالقدس

الفصل الصيفي لطلبة الجامعات إلكترونيا

الأربعاء، 26-05-2021 01:57 م

روسيا تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

60ae049e4236045adb4b0fe8


الوكيل الإخباري- تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا عتبة الثمانية آلاف حالة، فيما تخطى عدد الإصابات الجديدة لأول مرة منذ أوائل أبريل مستوى الـ400 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيل 8373 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 7884 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (2416 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 406 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 393 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أعلى حصيلة ضحايا منذ 31 مارس الماضي.

وتماثل 9135 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في البلاد خلال اليوم الأخير.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و26168 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 119600 حالة وفاة و264478 حالة نشطة وأربعة ملايين و642090 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 136.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 271 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

اضافة اعلان
 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
دجح

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

3C8B09C9-B5E9-4B2C-9E41-B3281B47058B

تايوان تتهم الصين بمنعها من إبرام عقد مع شركة 'بيونتيك'

1048257488

الإمارات تقصر حضور الفعاليات والمناسبات على متلقي لقاح كورونا

منظمة-الصحة-العالمية-750x430

الصحة العالمية: رصد سلالة كورونا المتحورة الهندية في 53 إقليما

GettyImages1301991563-c31c5c4d-5dab-45d9-8723-dd1e8974f369

اكتشاف نوع جديد من فيروسات كورونا مجهول المصدر في البرازيل

53594973_303

سيئول تسمح لبعض الفئات بالتحرك من دون كمامة

أخبار متعلقة
60aa01e94c59b75daa722a54

خبير روسي يحدد آثار الإصابة بكورونا على متلقي اللقاح

60a8c0e34c59b70c8a7a3961

بأدنى حصيلة منذ أسبوعين.. روسيا تسجل 8.7 ألف إصابة بكورونا

609a423c4c59b761b82afcc0

لقاح 'سبوتنيك لايت' الروسي يحصل على علامات رقمية خاصة

60990b0e423604031a2004d0

روسيا تسجل 321 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

608fb2714c59b7205836e58e

الوضع الوبائي في روسيا مستقر وفقا لبيانات كورونا اليومية

608e61a94236045d527dd55e

روسيا تسجل 8697 اصابة جديدة بكورونا