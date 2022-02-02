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الأربعاء، 02-02-2022 07:14 ص

روسيا صدرت لقاحات تزيد قيمتها عن مليار دولار في 2021

روسيا


الوكيل الإخباري - تفيد معطيات الجمارك العامة الروسية، بأن روسيا في ختام فترة يناير نوفمبر 2021، صدرت إلى الخارج نحو 675 طنا من اللقاحات بقيمة إجمالية بلغت 1.36 مليار دولار.

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وقالت كسينيا بانيكوفا رئيس قسم "اقتصاد المواد غير الخام" في مركز البحوث الاستراتيجية، إنه للمقارنة تم تصدير 175.1 طن من اللقاحات بقيمة 70.9 مليون دولار في عام 2020.


وأشارت إلى أن اتجاهات التصدير الرئيسية للقاحات في العام الماضي، شملت دول آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا.


وأضافت: "الدول الخمس الأولى التي صدرت إليها اللقاحات الروسية في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 هي الإمارات العربية (15.4٪ من الكمية المادية)، والأرجنتين (12.6٪)، والمكسيك (10.8٪)، وكازاخستان (10.4٪)، وأوزبكستان (7٪)".


وتابعت الخبيرة: "كما تم تصدير كميات كبيرة من اللقاحات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية (4.8٪)، والفلبين (4.7٪)، ونيجيريا (4.6٪)، والهند (3.2٪)، ونيكاراغوا (3٪) ".


ووفقا لها، بشكل عام يمكن توقع استمرار ازدياد الطلب على اللقاحات الروسية في الخارج، بسبب استمرار عمليات التطعيم لسكان جميع البلدان على خلفية تفشي فيروس كورونا.


وقالت: "حددت منظمة الصحة العالمية هدفا، يتمثل في تطعيم 70٪ من سكان العالم بحلول منتصف عام 2022. لكن ووفقا لبعض التنبؤات مع حلول نهاية شهر يناير، تم تحقيق هذا الهدف فقط في 53 دولة من أصل 210، أي فقط 25.2٪.

 

ووفقا للتوقعات بحلول منتصف عام 2022 ستصل 37 دولة أخرى إلى هدف التطعيم بنسبة 70٪. ومن بين هذه الدول: الكونغو، والهند، ونيكاراغوا، والفلبين، والمكسيك، التي زودتها روسيا بنشاط باللقاحات في عام 2021".

 

روسيا اليوم

 

 


 




 

 


 

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