الجمعة 12-11-2021
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الجمعة، 12-11-2021 12:42 م

طبيب يحصل على نصف مليون جنيه عبر فيروس كورونا في مصر

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الوكيل الاخباري-كشف أمين صندوق نقابة الأطباء في مصر، أبو بكر القاضي، عن واقعة تزوير متهم فيها طبيب استخدم بيانات زملاء له دون علمهم وتقديم تقارير مزورة منسوبة إليهم لصرف مستحقات مالية.اضافة اعلان


وقدم اتحاد نقابات المهن الطبية بالشكر والتقدير إلى الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء. وذكر الاتحاد في شهادة الشكر والتقدير الممنوحة للقاضي تفاصيل اكتشاف واقعة تزوير لتقارير طبية ترتب عليها صرف مبلغ 600 ألف جنيه.

ومن جانبه أوضح الدكتور أبو بكر القاضي أنه منذ بداية جائحة كورونا حتى شهر نوفمبر من العام الماضي، كان اتحاد المهن الطبية يقدم إعانة مالية لمصاب كورونا من أعضاء المهن الطبية بقيمة 20 ألف جنيه، وفي تلك الفترة كانت أعداد المصابين كثيرة جدا للدرجة التي لم تكن معها الدقة الكافية في مراجعة المستندات والإجراءات المتبعة، وأضاف القاضي أنه راجع بعض تلك الملفات فاسترعى انتباهه تحويل 30 إعانة إصابة بأسماء مختلفة إلى حساب بنكي واحد، مما جعله يراجع مستندات تلك الإعانات تفصيليا، وبتحريه من جهة إصدار التقارير الطبية المرفقة تبين أنها مزورة.

وأكد القاضي على أن أحد الأطباء استخدم بيانات زملاء له دون علمهم وتقديم تقارير مزورة منسوبة إليهم لصرف مستحقات مالية.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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