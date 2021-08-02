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الإثنين، 02-08-2021 07:01 م

طريقة لاستعادة الذكاء بعد الإصابة بكورونا

الذكاء


الوكيل الإخباري - كشف الدكتور دينيس فيدورياك، أخصائي الأمراض النفسية في معهد الدماغ البشري التابع لأكاديمية العلوم الروسية، كيفية الحفاظ على "شبابية" الدماغ بعد "كوفيد-19".

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ويشير الأخصائي في تصريح صحفي، إلى أن "الدماغ يصبح منسجما، عندما يحل مشكلات إبداعية. والأشخاص الذين يحلون في عملهم مسائل جديدة، يتعافون بسرعة بعد الجلطة الدماغية وأمراض أخرى، واعتقد لا يستثنى "كوفيد-19" من ذلك".


ويضيف، معلقا على ما نشرته مجلة The Lancet في الأسبوع الماضي، عن الاضطرابات المعرفية بعد "كوفيد-19"، حتى الآن هناك "الكثير من الغموض" في هذا المجال.


ويشير الدكتور، إلى أن "الأشخاص الذين يتمتعون بنمو عقلي عال منذ البداية، قد يكونون أقل عرضة للإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد".


ويذكر أن علماء كلية لندن الإمبراطورية، بالتعاون مع علماء جامعة كامبريدج، اكتشفوا انخفاضا كبيرا في مستوى المعارف، حتى بعد المسار الخفيف لـ"كوفيد-19". كما أكدت نتائج اختباراتهم، البيانات الخاصة بأعراض "كوفيد-19" ،

وبالخصوص "ضبابية الدماغ" ومشكلات في تركيز الاهتمام واختيار الكلمات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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