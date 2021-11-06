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السبت، 06-11-2021 04:01 م

عقار فايزر الجديد يقلل وفيات كورونا بنسبة 90%

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الوكيل الإخباري - ما زالت الشركات المصنعة للقاحات فيروس كورونا تكشف يومًا بعد آخر عما توصلت إليه من نتائج جديدة تتعلق بالفيروس وتحوراته ونسبة تقليل الوفيات الناتجة عنه.
ويوم أمس الجمعة أعلنت شركة فايزر الأمريكية أنّ عقارها التجريبي يقلل الوفيات جراء فيروس كورونا بنسبة 90%.

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ارتفاع أسهم فايزر

وكانت أسهم الشركة قد ارتفعت يوم أمس الجمعة بنسبة 9% إلى 47.79 دولار، بعد تراجعها يوم الخميس بنسبة 1.31%.

حبوب عوضًا عن العقار

تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة ستطلب موافقة الاستخدام الطارئ للدواء الذي يأتي على شكل حبوب، والذي يجنب الوفيات ودخول المستشفى لمرضى كوفيد 19.

وقد أعلنت فايزر في سبتمبر الماضي اختبار علاجها المحتمل المضاد لكورونا كدواء وقائي يهدف إلى الوقاية من الفيروس إذا أصيب به أحد الأشخاص عن قرب.

 

كما أوضحت أنها ستدرس تأثير الحبوب التي تطورها مضاف إليها جرعة منخفضة من عقار "ريتونافير"، وهو دواء مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية ينتمي إلى عائلة مثبطات البروتياز في الإيدز، وذلك على الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة ويعيشون في نفس المنزل مع شخص مصاب.

 

وتعنزم الشركة تسجيل 2660 شخصًا للمشاركة في المرحلة الأخيرة من الدراسة.

بدورهم يتوقع الباحثون أن يساعد استخدام "ريتونافير" في إبطاء انهيار العلاج المحتمل حتى يظل نشطًا لفترة أطول للمساعدة في مكافحة الفيروس.

يذكر أنّ الرئيس العلمي التنفيذي في فايزر "البروفيسور ميكائيل دولستين" قال في بيان من الشركة:" في حال نجاحه، نعتقد أنّ هذا العلاج يمكن أن يساعد في وقف الفيروس في مرحلة مبكرة، قبل أن تتاح له فرصة التكاثر على نطاق واسع".

وقد صمم العقار ليتم وصفه عند أول بادرة للعدوى دون الحاجة لإدخال المريض إلى المستشفى.

 

المصدر - سيدتي 

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