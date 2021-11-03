الوكيل الإخباري - 3 علامات تشير إلى أن إصابتك بفيروس كورونا أصبحت خطيرة، ومع اقتراب السنوية الثانية من ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين وتفشيه حول العالم حاصداً حوالي 250 مليون إصابة وأكثر من 5 ملايين وفاة حتى الآن، ما زال الخوف يغزو قلوب الكثيرين من الإصابة بعدوى هذا الفيروس وتداعياته.





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إذن لمعرفة ما إذا كانت الإصابة بفيروس كورونا أصبحت خطيرة، يمكن للمريض تحديد 3 علامات رئيسية تنبئ بخطورة أعراض الفيروس. ويميل البعض للإصابة بمرض كوفيد 19 بشكل خطير نتيجة ضعف مناعتهم، أو بسبب بعض الأمراض المزمنة أو الكامنة لديهم والتي تضعف مقاومتهم للفيروس.





و3 علامات تشير إلى أن إصابتك بفيروس كورونا أصبحت خطيرة تظهر في الأسبوع الأولى للعدوى نلخصها في الآتي:



1 - مدة استمرار الحمى:

وتبقى الحمى هي العلامة الأبرز لعدوى فيروس كورونا، خصوصاً في حال عدم انخفاضها بعد مرور 4-5 حتى وإن كان ارتفاعاً طفيفاً.

ويحتاج مريض كورونا خلال الأيام السبعة الأولى من الإصابة، إلى توخي الحذر الشديد وطلب العناية الطبية بشأن مدة استمرار الحمى، في حال عودتها بعد يوم أو يومين من الإستقرار أو حال تسجيل حمى جديدة.

إذ يمكن للحمى التي تستمر لأكثر من 6 أيام ولا يمكن السيطرة عليها إلى مخاوف إضافية، يتمثل بعضها في هجوم الفيروس على الأنسجة السليمة الناجم عن الالتهاب. إضافة للأخذ بالإعتبار الجدول الزمني لانتشار السيتوكينات في الأيام 5-7 من الإصابة بالفيروس.

2- السعال العميق الحاد:

يتسبب مرض كوفيد 19 بسعال قوي ومزعج يبدو أنه لا يزول حتى بعد التعافي من عدوى فيروس كورونا. وفي حال عانى مريض كورونا من سعال عميق لا ينتج عنه أي بلغم، فقد يكون علامة تحذيرية على إصابة الرئتين وأعضاء الجهاز التنفسي العلوي بالعدوى الشديدة.

كما أن السعال المستمر المترافق مع ضيق في التنفس، قد يكون أيضًا من علامات الإلتهاب الرئوي، وهو عدوى تصيب الأكياس الهوائية الدقيقة في الجسم.

3 - إحتقان الصدر:

هو العلامة الثالثة التي تشير إلى أن الإصابة بفيروس كورونا أصبحت خطيرة، ويجب التنبه لها خلال فترة التعافي كونها تسبب عدم الراحة.

ولا يجب الإستخفاف باحتقان الصدر والشعور بالألم أو الإضطراب في أي وقت من بداية ظهور الأعراض، لكن المعاناة من احتقان وإحساس بالحرقة أو أزيز عند الزفير أو ألم حاد حول الصدر قد يكون علامة على انتشار الفيروس على طول الجهاز التنفسي السفلي أيضًا وتزايد شدته.

وينبغي مراقبة هذه الأعراض من الأيام الأولى للعدوى لأنها إن لم تكن كذلك، يمكن أن تسبب عدوى شديدة تؤدي إلى ضائقة تنفسية وتطيل مدة التعافي.

المصدر - هي

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