الجمعة 20-11-2020
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الجمعة، 20-11-2020 04:15 م

علامة مبشرة للقاح فايزر ضد كورونا

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الوكيل الإخباري- تسعى شركة فايزر الأميركية في الحصول على ترخيص عاجل للقاح كورونا، وذلك بحلول بداية كانون الأول المقبل.
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وقدمت شركة فايزر، الجمعة ، طلبا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على ترخيص للقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وقالت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء، إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما، لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين.

 




 

 


 

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