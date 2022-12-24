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السبت، 24-12-2022 02:13 م

علماء الأوبئة في الصين يتوقعون 'تسونامي كوفيد' الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقلا عن علماء الأوبئة، أن ذروة حدوث كوفيد في الصين قد تأتي في أوائل يناير القادم.

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وقال بن كاولينج، عالم الأوبئة والأستاذ الذي يرأس قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة هونغ: "أعتقد أن ذروة الإصابة في البلاد ستكون في بداية يناير.. بعض المدن، مثل بكين، تجاوزت الذروة بالفعل".


وبحسب الصحيفة نظرا لارتفاع درجة انتقال متغير أوميكرون، السائد الآن في الصين، من المتوقع أن تكون الزيادة في العدوى مفاجئة، ولكن نظرا لحجم سكان الصين والاختلافات الإقليمية، فإن قمم الزيادة ستحدث في مناطق مختلفة، وفي أوقات مختلفة.


وكتبت الصحيفة: "قد يستغرق الأمر نحو شهرين حتى تهدأ تسونامي العدوى التي اجتاحت المدن الرئيسية في الصين".


من جهته قال تشانغ ويندونغ، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى هواشان بجامعة فودان:" أعتقد أن ذروة الإصابة في شنغهاي ستحدث في غضون أسبوع، ثم يستمر تفشي المرض لمدة شهر إلى شهرين آخرين". 

 

روسيا اليوم

 

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