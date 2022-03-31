الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 01:01 م

عينات لبروتين فيروس كورونا تعود إلى الأرض

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الوكيل الإخباري -انتهت مع عودة مركبة "سويوز إم إس – 19" إلى الأرض المرحلة الأولى لتجربة " الصناعة المغناطيسية" الخاصة بزراعة بروتينات فيروس كورونا بواسطة الطابعة ثلاثية الأبعاد.

ورائد الفضاء الروسي دينيس ماتفييف هو الذي قام بإنماء بلورات فيروس كورونا. وبعد هبوط المركبة الفضائية على الأرض، ستسلم حاوية تتضمن بلورات بروتينات فيروس كورونا الخبراء الذين سيدرسونها.

وقال يوسف خسواني أحد المشرفين على التجربة إن دفعة أخرى من البروتينات سترسل إلى المحطة الفضائية الدولية مع البعثة الفضائية المأهولة المخطط لتنفيذها في الخريف المقبل. كما يمكن أن تُرسل دفعة وسطية على متن شاحنة فضائية ستطلق إلى المحطة الفضائية الصيف المقبل.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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