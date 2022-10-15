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السبت، 15-10-2022 04:26 م

فايزر وبيونتيك تعلنان نتائج إيجابية لجرعة تعزيزية جديدة ضد كورونا

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الوكيل الإخباري-أعلنت شركة بيونتيك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية وشريكتها الأمريكية فايزر، عن بيانات مبكرة إيجابية للجرعة التعزيزية المضادة لفيروس كورونا التي تم تكييفها لمقاومة متحور "أوميكرون" شديد العدوى من الفيروس.

وقالت فايزر وبيونتيك اليوم الخميس، إن لديهما بيانات مبكرة إيجابية من المرحلة 2 /3 من اللقاح المعزز ثنائي التكافؤ الذي تم تكييفه لمكافحة متحور أوميكرون بي ايه 4 /بي ايه 5، للاستخدام مع الأفراد الذين يبلغون 18 عاماً فأكثر.

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 وقال ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر: "تشير البيانات المبكرة إلى أنه من المتوقع أن يوفر لقاحنا ثنائي التكافؤ وقاية أفضل ضد المتحور الذي ينتشر حالياً مقارنة باللقاح الأصلي، وقد يساعد في السيطرة على الارتفاع المستقبلي لحالات الإصابة في الشتاء".

 

البيان

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