فلسطين : تحديد موعد الحصول على 50 ألف لقاح كورونا وبدء التطعيم

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، " سيتم الحصول على 50 ألف لقاح مضاد لفيروس كورونا، وسيبدأون التطعيم، في أواسط الشهر الجاري".



وأشار اشتية إلى أن "الحكومة الفلسطينية رفعت توصياتها للرئيس الفلسطيني بتجديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما"، لافتا إلى أنه "سيستمر العمل بالإجراءات المعمول بها الآن لمدة أسبوعين آخرين".

اضافة اعلان



وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، عن نيتها اقتناء 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.



ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، تصريحه أثناء مؤتمر صحفي عقد يومها، بأن الجانب الروسي أكد استعداده لبيع أو تسليم 100 ألف جرعة من اللقاح مجانا إلى الجانب الفلسطيني، كافية لتطعيم 50 ألف شخص.



وأوضح الدبلوماسي أن الجانب الفلسطيني ينطلق الآن من أنه سيشتري هذه الشحنة من اللقاح، مشيرا إلى أن الجانب الروسي بدوره قرر تسليم 10 آلاف جرعة أخرى مجانا.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



