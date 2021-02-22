فلسطين.. 10 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الإثنين، تسجيل 10 وفيات و1334 إصابة جديدة بكورونا و615 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الدكتورة مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: "سلفيت 2، الخليل 1، بيت لحم 1، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 2، جنين 1"، وفي قطاع غزة حالتي وفاة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (87)، الخليل (305)، بيت لحم (144)، طولكرم (86)، ضواحي القدس (85)، أريحا (37)، قلقيلية (35)، رام الله والبيرة (301)، نابلس (117)، جنين (65)، طوباس (10)"، قطاع غزة (62).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (62)، الخليل (36)، بيت لحم (57)، طولكرم (23)، ضواحي القدس (0)، أريحا (8)، قلقيلية (33)، رام الله والبيرة (196)، نابلس (88)، جنين (23)، طوباس (4)"، قطاع غزة (85).



وتابعت: أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت الكيلة إلى وجود 85 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : وفا

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