الإثنين 22-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

400 مصابا بكورونا في المستشفيات الخاصة

الأمانة: 760 زيارة للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع

قصة مأساوية من عمان .. أربعيني وشقيقته يعيشان بقسوة الفقر

حريق يلتهم مستودع أقمشة في عمان - فيديو

الأردن.. تبرئة زوج نحر زوجته لهذا السبب

قرارات صارمة تداولها الأردنيون بالرغم من عدم حسمها رسميا

نقابة المخابز لـ الوكيل : لا يوجد داعٍ للإرباك

أمانة عمان لـ الوكيل : لا أعمال تخريب جديدة لمرافق الباص السريع

طبيبان مصابان بكورونا بحالة حرجة و 35 طبيبا ضحايا الوباء

الخرابشة : حظر التجول الشامل لمدة 3 ايام في الاسبوع سيقلل اصابات كورونا

الإثنين، 22-02-2021 01:57 م

615 حالة تعافٍ

فلسطين.. 10 وفيات جديدة بكورونا

لقاح
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الإثنين، تسجيل 10 وفيات و1334 إصابة جديدة بكورونا و615 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية. 

اضافة اعلان

وقالت الدكتورة مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: "سلفيت 2، الخليل 1، بيت لحم 1، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 2، جنين 1"، وفي قطاع غزة حالتي وفاة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (87)، الخليل (305)، بيت لحم (144)، طولكرم (86)، ضواحي القدس (85)، أريحا (37)، قلقيلية (35)، رام الله والبيرة (301)، نابلس (117)، جنين (65)، طوباس (10)"، قطاع غزة (62).


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (62)، الخليل (36)، بيت لحم (57)، طولكرم (23)، ضواحي القدس (0)، أريحا (8)، قلقيلية (33)، رام الله والبيرة (196)، نابلس (88)، جنين (23)، طوباس (4)"، قطاع غزة (85).


وتابعت: أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 85 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
603395714c59b74f930ea1af

انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في غزة

306778_48_1613980925

دراسة: فيروس الأنفلونزا يمكن أن يفاقم عدوى كورونا

images

لبنان: تخفيف قيود الاغلاق العام لمواجهة كورونا

iStock-1210637940-675px-425px

دراسة: مرتدو النظارات أقل عرضة للإصابة بكورونا

مغرب

المغرب.. تراجع في إصابات ووفيات كورونا

لقاح كورونا روسيا

واشنطن: لم نفلح في تحديد مصدر كورونا

أخبار متعلقة
كم

فلسطين .. 6 وفيات جديدة بكورونا

ل

فلسطين .. 9 وفيات جديدة بكورونا

فل

فلسطين .. 8 وفيات جديدة بكورونا

112020414321236434754

5 وفيات و 470 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

9999098911

فلسطين: 7 وفيات و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا

م

14 وفاة جديدة بكورونا في الضفة الغربية والقطاع