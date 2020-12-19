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السبت، 19-12-2020 01:27 م

قطر: 142 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم السبت، عن تسجيل 142 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 110 إصابات محلية، و32 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج ويخضعون للحجر الصحي، بالإضافة إلى حالة وفاة جديدة.

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وأصدرت الوزارة بيانا اليوم أشارت فيه إلى شفاء 137 حالة من الفيروس التاجي في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 139521 .


ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر إلى 141858 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 240 حالة.


وأوضح البيان إنه تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.


ونوه البيان بنجاح جهود دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وتسطيح المنحنى والحد من تفشي الفيروس، مع انخفاض عدد الحالات اليومية، وتراجع عدد حالات دخول المستشفيات أسبوعيا.


 




 

 


 

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