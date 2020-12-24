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الخميس، 24-12-2020 09:08 ص

كندا تتخطى حاجز 528 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

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الوكيل الإخباري-  تخطت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا حتى اليوم الخميس، حاجز 528 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

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وقالت السلطات الصحية الكندية في بيان اليوم، إن كندا سجلت حتى اليوم الخميس 528354 إصابة، تعافى منها 438452 مريضا، فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 14596 وفاة .


وأوضح البيان أن المقاطعات الكندية الأربعة الكبرى أونتاريو وكيبيك وألبرتا وبريتتيش كولومبيا، سجلت اليوم 6474 إصابة جديدة بكورونا .


وقد أكدت كبيرة مسؤولي الصحة العامة الكندية الدكتورة تيريزا تام، أنه لم يتم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا في تحليل العينات التي تم جمعها بالفعل في كندا، مبينة أن وكالة الصحة العامة الكندية قامت بتحليل أكثر من 25 ألف عينة من الفيروس ولم يتم اكتشاف سلالة جديدة لكورونا في البلاد .


 




 

 


 

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