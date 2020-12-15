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إغلاق مبنى بلدية جرش لإصابة عاملين بفيروس كورونا

سعد جابر عضوا في مجلس أمناء مركز التوثيق الملكي

الثلاثاء، 15-12-2020 07:01 ص

نحو 73 مليون إصابة

كورونا يحصد أكثر من مليون و620 ألف وفاة عالميا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - حصد فيروس كورونا عالميا ، أرواح أكثر من مليون 620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليونا منذ بدء تفشي الوباء.

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وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات:
- الولايات المتحدة: أكثر من 300 ألف وفاة و16.5 ملايين إصابة
- البرازيل : نحو 182 ألف وفاة و6.9 ملايين إصابة
- الهند: 143 ألف وفاة و9.9 ملايين إصابة
- المكسيك: 114 ألف وفاة ومليون 255 ألف إصابة 
- إيطاليا: 65 ألف وفاة ومليون 855 ألف إصابة
- بريطانيا: 64.5 آلاف وفاة ومليون و874 ألف إصابة
- فرنسا: 58 ألف وفاة ومليونان و434 ألف إصابة
- إيران: 52.5 آلاف وفاة ومليون و115 ألف إصابة
- إسبانيا: 48 ألف وفاة ومليون و151 ألف إصابة
- روسيا: 46800 وفاة ومليونان و681 ألف صابة

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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